Britney Spears da un mensaje tras salir del psiquiátrico

Britney Spears reapareció a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, en donde habló sobre su situación actual.En el clip, la ‘Princesa del Pop’ asegura que está tratando de “tomarse un tiempo”, pero que no puede hacerlo ya que se han creado muchos rumores en torno a su situación actual.“Quería decir hola porque las cosas que se están diciendo se han salido de control. ¡Guau! Hay rumores, amenazas de muerte para mi familia y mi equipo, y tantas cosas locas que se están diciendo. Estoy tratando de tomarme un tiempo, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil. No creas todo lo que lees y escuchas. Estos correos electrónicos falsos en todas partes fueron creados por Sam Lutfi hace años... No los escribí. Fingía ser yo y se comunicaba con mi equipo con una dirección de correo electrónico falsa”, manifestó Britney Spears.“Mi situación es única, pero prometo que estoy haciendo lo mejor en este momento. Es posible que no sepan esto sobre mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero. Su amor y dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está lanzando. Si pudieran hacer eso, estaría siempre agradecido. Te quiero”, agregó la diva pop.Recordemos que Spears decidió internarse en un centro psiquiátrico debido a la fuerte depresión y ataques de ansiedad.Sin embargo, el último domingo de Pascua los médicos le dieron un día libre de su tratamiento y así fue captada junto a su novio, el modelo iraní Sam Asghari, de 25 años.Posteriormente, la interprete de Toxic publicó un video haciendo una rutina de ejercicio.Con información de El Comercio