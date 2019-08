Britney Spears fue internada contra su voluntad

A unas semanas de haberse recluido en un centro psiquiátrico, la cantante Britney Spears le solicitó a un juez liberarla de la tutela de su padre, Jamie Spears quien la internara a la fuerza, además de forzarla a tomar drogas durante su tratamiento.De acuerdo al portal TMZ, la estrella de Hollywood acudió al juzgado y solicitó que su madre Lynne fuera quien tuviera su tutela y no su papá Jamie Spears.Toda esta situación ha salido a la luz semanas después de que los fanáticos de la cantante emplearan las redes sociales para formar el movimiento “Free Britney”, mismo que fue creado luego de que la madre de la artista diera varios me gusta a comentarios de los seguidores que aseguraban que su ídolo estaba internada en contra de su voluntad.Debido a esto, Britney Spears continuará ingresada en el psiquiátrico, hasta que se haga una evaluación mental completa de la cantante. En cuanto a su padre, este no ha hecho comentarios hasta ahora.