Britney Spears y Backstreet Boys se unen con el tema Matches, una colaboración soñada

"Estoy tan emocionada de sacar esta canción junto a mis amigos. Deseando de escuchar lo que piensas de ella", señalaba la cantante a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Qué día tan GLORIOSO es... nos han preguntado por la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día!! #BritneyXBackstreet finalmente está aquí!", escribían en esta misma red social.

Britney Spears y Backstreet Boys, y este viernes han lanzado la canción "Matches",, que acaba de salir en todas las plataformas.Mientras, los, una de las bandas más conocidas de finales de los 90 y que, tras una larga separación,Con un sonido pegadizo, bailable y eléctrico, capaz de transportar al oyente directamente a hace dos décadas, Britney Spears y Backstreet Boys han entrelazado sus voces en esta producción con la que ya han conseguido ser tendencia en Twitter.El temajunto con las canciones recientemente lanzadas "Swimming In The Stars" y "Mood Ring (By Demand)". Una semana después de la publicación del álbum en formato vinilo, ya está en el Top 10 de iTunes.