Brizio dio a conocer las nuevas reglas en Liga MX

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer las modificaciones en las reglas de juego que entrarán en vigor a partir del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.La regla de la mano es la que más cambios tuvo, ya que perderá el sentido de la intencionalidad si el que la comete es el atacante, no así si es el defensor; en ese caso se seguirá aplicando dicho criterio.“Es un tema largo porque son 14 reglas las que se modificaron y explicaron, pero es un trabajo de comunicación lo que hay que hacer con los clubes. Este es un primer capítulo y se va a continuar con las visitas a cada club para aclarar dudas”, dijo en la llamada Reunión Anual de Futbol.Un cambio más importante es cuando se cobre un penal, en el que el portero sólo deberá tener un pie sobre la línea de gol, a diferencia de hasta el mes pasado, cuando era obligado tener ambos pies sobre la línea de cal.Mientras que se aclaró que en la Liga MX no se aplicará la regla de tiro de penal que establece que una vez que el portero desvíe el balón o este impacte en algún poste, el ejecutor no podrá acudir a contrarrematar en la misma jugada.“Al ser una regla todavía en una etapa de experimentación, no se va a aplicar en la Liga MX", apuntó el jerarca de los silbantes.Mientras que otro cambio es cuando la pelota golpee accidentalmente al árbitro, ya que si el esférico jugado por el equipo a la ofensiva impacta al silbante y sale en dirección de un oponente se detendrá el juego y se le regresará la posesión al equipo que la llevaba.Pero si la pelota choca con el colegiado, pero sigue en poder del mismo club, se dejará seguir la jugada.Por otra parte, Brizio Carter se refirió a la plantilla de silbantes para el próximo certamen, la cual se mantendrá, ya que la idea es que muchos de ellos se consoliden.“Se va a mantener la plantilla, pero sí tenemos que consolidar carreras. Por ejemplo, Ulises Rangel, Eduardo Galván, que ya es una realidad. Me parece que estamos en una renovación en la cual estos árbitros... tenemos árbitros muy buenos, pero necesitamos árbitros de mayor calidad”, sentenció.