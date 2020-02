Broma de Pitt sobre el Príncipe Harry con la que hizo reír a su hermano Guillermo

Escuchar Nota

Inglaterra.- El pasado fin de semana, Brad Pitt logró un premio en los Premios Bafta, celebrados en Londres, como Mejor Actor Secundario por su papel en «Hollywood», la última película de Quentin Tarantino.



Fue su compañera Margot Robbie la encargada de recoger el premio en su nombre y la encargada también de leer un breve discurso que había escrito el actor: «Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él: 'Eh, Reino Unido, he escuchado que acabáis de quedaros solteros. ¡Bienvenidos al club!'», comenzó diciendo en referencia a la reciente salida de la Unión Europea.



Tras esto, hizo una serie de agradecimientos y se despidió con otro chiste sobre la salida de Meghan Markle y el Príncipe Harry de la Familia Real británica y su posterior marcha a Canadá. "Voy a bautizar este Bafta como Harry. Está deseando venirse a Estados Unidos conmigo", dijo provocando una carcajada entre el público, entre el que se encontraba el Príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer Catalina de Cambridge, que como cada año presidieron la gala. "Son sus palabras, no las mías", puntualizó Margot Robbie.



Los Duques de Cambridge respondieron a la broma con una amplia sonrisa, sin dar demasiada importancia a la polémica generada en torno a su hermano pequeño y su mujer.



Para la 73 edición de los Premios Bafta, Catalina de Cambridge escogió un vestido firmado por Alexander McQueen que ya había lucido con anterioridad. Una decisión que tomó después de que los organizadores de la gala pidieran a los invitados que eligieran modelitos que ya tuvieran en sus armarios o bien algún modelo vintage para hacer una llamada a la lucha a favor del medio ambiente y en contra de la contaminación.



Fuente: ABC.ES