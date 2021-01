Bronco deja a Nuevo León en #1… de deuda

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con las elecciones en puerta, 15 Gobernadores dejarán este año a sus sucesores más de 238 mil millones de pesos de deudas, destacando el Mandatario de Nuevo León, el independiente Jaime Rodríguez.



Pese a que la Administración de "El Bronco" reestructuró préstamos para reducir los altos pasivos que recibió de los Gobernadores priistas Natividad González Parás y Rodrigo Medina, la crisis por Covid-19 nulificó muchos de sus logros.



Así, Rodríguez dejará en octubre a su sucesor el mayor monto de deuda de los Estados con elecciones este año, justo como a él le sucedió en el 2015.



Según cifras al tercer trimestre del 2020 -el reporte más reciente-, de las 15 entidades con comicios este año, Nuevo León registra 82 mil 900 millones de pesos en deuda, la cantidad más elevada.



En el segundo sitio está Chihuahua, con 50 mil 600 millones de pesos.



Asimismo, Nuevo León tiene el mayor endeudamiento per cápita, con 14 mil 775 pesos, 10 mil 200 pesos por encima de la media nacional.



En deuda total como porcentaje de sus ingresos, Nuevo León también está en primer lugar, con 84 por ciento, seguido de Sonora, con 74, y Chihuahua, con 72 por ciento.



Carlos Garza, Tesorero estatal del sexenio de "El Bronco", ha realizado varias reestructuras de deuda en su gestión que permitieron disminuir el costo de la misma, mas no disminuirla.



Las reestructuras ahorraron unos 3 mil 194 millones de pesos en pago de intereses, ya que la sobretasa pagada de los créditos pasó de un promedio de 2.20 por ciento al principio del sexenio a un promedio de 0.70 por ciento en el 2018.



Sin embargo, los mayores gastos y las caídas de ingresos y apoyos federales por la crisis por la pandemia llevaron al Estado a contemplar endeudamiento extraordinario.



Al tercer trimestre del 2015, Medina dejó a Nuevo León como el Estado con elecciones más endeudado, con 56 mil millones de pesos.



Ese año, la deuda estatal representaba el 140.2 por ciento de sus ingresos.



Para Hacienda, Nuevo León y Chihuahua, del panista Javier Corral, no tienen un nivel de deuda sostenible porque están en riesgo de no cubrir sus pasivos con sus ingresos.



De los restantes Estados con elecciones se considera que contuvieron la deuda: Michoacán, del perredista Silvano Aureoles; Zacatecas, del priista Alejandro Tello, y Baja California, con las gestiones del albiazul Francisco Vega y del morenista Jaime Bonilla.