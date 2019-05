Bronco ha evolucionado para mantenerse vigente: Don Lupe Esparza

El Grupo Bronco prepara cambios para su próxima presentación en el Auditorio Nacional, donde asegura que sorprenderán a todos los asistentes.José Guadalupe Esparza, René Esparza, José Adán Esparza y Javier Cantú estuvieron en Imagen Radio con Francisco Zea y Manuel Velázquez Mares, donde hablaron sobre su nuevo disco titulado ‘Por más’, la razón de su éxito y de lo que pueden esperar en un futuro de la agrupación.Bronco ha mantenido su línea en cuanto a música se refiere, con letras que ponen a bailar a la gente, pero que también enamoran, afirmó Don Lupe Esparza."Tenemos que hacer huellas frescas en el camino. La historia nuestra es fantástica, pero lo que cuenta es el hoy y el ahora. Estamos contentísimos con nuestro nuevo disco”La era digital ha obligado al grupo a estar innovando, pues las millones de opciones que tienen las personas para escuchar en internet ha hecho que constantemente creen cosas.A pesar de llevar más de 35 años activo, los integrantes admiran que Lupe no ha parado ni se ha tomado años sabáticos por la pasión que tiene por la agrupación, aseguró José Adán."Hay dos tipos de artistas. Hay quienes quieren ser famosos, ser populares, tener seguidores, mujeres, pero cuando se dan cuenta que hay que trabajar es que les aparece una alergia al trabajo. Y hay quien está enamorado a ciegas, sin importar lo que pasa, si van a ganar dinero o no, los que siguen aferrados. Pero esos artistas tienen que estar convencidos que tienen un talento que compartir”, aseguró el lider, quien agradeció que afortunadamente siguen teniendo mucho éxito.A pregunta sobre qué le fata a Bronco contestaron que sueñan con volver a estar ‘en el top en todos aspectos’. Además, Guadalupe desea que cuando se retire la agrupación continúe.Para el 6 de junio, fecha de su concierto en el Auditorio Nacional, la gente puede esperar un cambio total en visuales, escenografía, trajes y set list, así como invitados especiales.Sobre Ramiro, quien ha acusado a Lupe de traición y malos tratos, no tocaron el tema.