Brozo no soporta la crítica; bloquea a tuiteros

Lamento que el payaso no tolere la crítica.



¡Feliz año nuevo 2021! pic.twitter.com/dCZwVQ6oi9 — Guillermo Villarreal (@MemoVillarreal) January 1, 2021

A mí también ya me tocó su bloqueo... y eso que sólo le hago notar de manera respetuosa la bajeza de sus actuaciones. — Enrique Snyder (@enriquesnyder) January 2, 2021

han compartido capturas de pantalla donde muestran quey aseguran que el payaso no tolera la crítica.Algunos destacan que el también conductor de Latinus ha denunciadomientras él bloquea usuarios de la red social que lo critican.Hace unos días, Brozo insultó al presidente durante su programa“Seamos claros como gobierno, la pandemia les quedó grande y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme, en este momento, el más importante para la humanidad de las últimas décadas , no se les vea a ocurrir jugar con la desesperación de la gente. Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente que, o nos sirve o no sirve pa’ ni madres”, comentó Brozo.El payaso, hizo entrega de loslo que provocó polémica entre algunos usuarios que criticaron la opinión del comediante.“Desde que Víctor Trujillo se convirtió en payaso dejé de verlo. Escucho noticias serias, escribió un tuitero.Tras una ola de críticas por el programa, muchos tuiteros denunciaron que el payaso los bloqueó y aseguraron qua quienes no comparten la misma opinión que él.Cabe señalar que hace unos meses,acusaron al presidente de influir para restringir la cuenta de Latinus.