‘Brujas de la Noche’: las bombarderas que volaban con alas de lona

Un Polikarpov Po-2, el avión utilizado por las “Brujas de la Noche”. Foto: Douzeff / Wikimedia Commons

Aunque elen laya era común durante la Primera Guerra Mundial, no sería hasta los años 40 que se vería el verdadero potencial de la aviación en los conflictos bélicos.Durante la, las fuerzas aéreas de los países participantes mostraron un crecimiento y desarrollo exponencial; no obstante, algunas unidades optaron por utilizar aparatos poco sofisticados para hacerle frente al enemigo.Tal fue el caso de las(‘Die Nachthexen‘ en alemán; ‘Ночные ведьмы‘ -Nochnye Vedmy- en ruso), nombre que dieron los nazis a las integrantes del, que posteriormente fue renombrado como elLos germanos las llamaron así porque el sonido silbante de sus ples recordaba al ruido que hacían las escobas.En cuatro años, el regimiento, formado principalmente por mujeres voluntarias jóvenes, arrojóa los invasores alemanes en alrededor de 30 mil misiones.Las “Brujas de la Noche” volaban en biplanos, una aeronave diseñada para entrenamiento y fumigación de cultivos. A pesar de tratarse de un vehículo aéreo obsoleto y lento, las pilotos aprovecharon su excepcional maniobrabilidad para hostigar al enemigo.Además, su velocidad máxima era más baja que la(la velocidad mínima a la que una aeronave es capaz de volar manteniéndose en el aire) de los cazas alemanes. Era tan difícil derribar a una “bruja” que todos los pilotos germanos que lo lograron recibieron una Cruz de Hierro.Lossolo podían transportar dos bombas a la vez, por lo que las pilotos rusas hacían ocho o más despegues por noche. Las “Brujas de la Noche” partían sin paracaídas, armas, radios ni radares; el gélido viento ruso pegaba de lleno en sus rostros cada noche.“Si golpeabas el ala con el dedo, le hacías un agujero”, relató Irina Rakobolskaya, quien fungió como jefe de personal en el regimiento, en un breve documental para NBC Learn. “Este avión era tan simple que, no requería nada en absoluto. Todo lo que necesitaba era un piloto y un navegador“.La técnica de ataque de esta unidad consistía en parar los motores de la aeronave y planear hasta donde se encontraba el objetivo, donde soltaban los explosivos.“Casi todas las veces tuvimos que“, relató, una de las primeras voluntarias y quien llevó a cabo 852 misiones, en una entrevista con el autor David Stahel.“Una chica logró volar siete veces al frente y de regreso en su avión”, contó por otro lado Rakobolskaya. “Ella regresaba, temblando, le colgaban nuevas bombas, reabastecían su avión y partía para bombardear el objetivo nuevamente. Así es como trabajábamos ¿Te imaginas?”.Los miembros del 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno se hicieron acreedores a numerosas condecoraciones; 23 recibieron el título de(la distinción cuando existía la URSS), dos recibieron el dey una más recibió el deSiendo uno de los primeros cuerpos de combate aéreo conformado solamente por mujeres en la historia de la guerra, las “Brujas de la Noche” jugaron un papel fundamental en la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.