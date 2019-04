Los Pumas de la UNAM recibieron un duro e inesperado revés al caer por 2 a 0 ante Juárez FC -elenco que milita en el Ascenso MX- en el Estadio Olímpico Benito Juárez y quedar eliminado en semifinales de la Copa MX.Una vez finalizado el encuentro, el director técnico argentino Bruno Marioni se tomó a golpes de puño con un aficionado del equipo vencedor.La escandalosa noticia salió a la luz cuando el simpatizante Jesús Manuel Guzmán comentó en diálogo con ESPN cómo reaccionó el entrenador al pedirle una fotografía."Estábamos festejando todos en la tribuna, es la primera vez que vengo al estadio de Juárez, soy de Parral, Chihuahua, veníamos a festejar a gusto, vimos a Bruno Marioni, una figura del fútbol profesional", comenzó su relato el hincha.Y luego, aseguró: "'¿Me puedo tomar una fotografía contigo?' Me dijo que no. Le dije, 'por eso perdieron, porque eres antipático', y nos enfrentamos a golpes. Yo también le tiré dos o tres golpes, forcejeamos y eso fue lo que pasó".Ante una posible investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, Marioni reconoció que mantuvo una pelea con un aficionado y pidió disculpas por lo acontecido. "En el camino se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Está expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente. Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa a la institución de Pumas y a Juárez porque me parece que un entrenador no debe responder", sentenció.Tras la eliminación de la Copa MX, Pumas intentará revertir su presente en el torneo local y buscar la clasificación a la siguiente ronda. Con 13 unidades aparece en el puesto 14, a 6 de Puebla, el último clasificado.Juárez, que con 12 unidades navega por el fondo de la tabla de ascenso en el Ascenso MX, intentará dar la sorpresa en la final, donde chocará el 9 de abril con el América de Miguel Piojo Herrera, donde se destacan futbolistas como Agustín Marchesín, Guido Rodríguez, Roger Martínez, Oribe Peralta y Andrés Ibargüen.Y luego, aseguró: "'¿Me puedo tomar una fotografía contigo?' Me dijo que no. Le dije, 'por eso perdieron, porque eres antipático', y nos enfrentamos a golpes. Yo también le tiré dos o tres golpes, forcejeamos y eso fue lo que pasó".Ante una posible investigación por parte de la Comisión Disciplinaria, Marioni reconoció que mantuvo una pelea con un aficionado y pidió disculpas por lo acontecido. "En el camino se dio una agresión de algunos aficionados a la cual respondí; no voy a justificarme, pido disculpas al aficionado que me agredió, que me dio una patada. Está expuesto el entrenador al tener que pasar entre la gente. Lamento muchísimo el hecho, pido una disculpa a la institución de Pumas y a Juárez porque me parece que un entrenador no debe responder", sentenció.Tras la eliminación de la Copa MX, Pumas intentará revertir su presente en el torneo local y buscar la clasificación a la siguiente ronda. Con 13 unidades aparece en el puesto 14, a 6 de Puebla, el último clasificado.Juárez, que con 12 unidades navega por el fondo de la tabla de ascenso en el Ascenso MX, intentará dar la sorpresa en la final, donde chocará el 9 de abril con el América de Miguel Piojo Herrera, donde se destacan futbolistas como Agustín Marchesín, Guido Rodríguez, Roger Martínez, Oribe Peralta y Andrés Ibargüen.