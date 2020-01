BTS: Taehyung estrena romance con vocalista de TWICE

Los fandoms de las agrupaciones demás exitosas del momento comenzaron una gran disputa vía Twitter luego de que una cuenta comenzara un hilo con supuestas pruebas del romance que habrían iniciadodecon una de las vocalistas de la bandaDichas suposiciones están basadas, entre otras cosas, en la interacción que tuvieron las dos estrellas del K-Pop durante la última edición del festival ‘SBS Gayo Daejun 2019’, realizada la tarde del 25 de diciembre en el ‘Gocheok Sky Dome’ de Seúl en Corea del Sur.La conversación hace hincapié en cómo el chico de BTS y la joven de TWICE habrían sido captados buscándose con la mirada y manteniendo contacto visual en repetidas ocasiones, con gestos coquetos y apenados que revelarían una relación clandestina entre ambos.Se trata de la cantante Tzuyu, quien es una de las protagonistas de la girl-band TWICE, una de las agrupaciones femeninas de K-Pop con más seguidores a nivel internacional por su espectacular música, coreografías y por supuesto, las bellas integrantes de la banda.La cuenta de Twitter que inició el rumor sobre el romance entre, la cual por cierto lleva por nombre: Jaque_TaeTzu (una conjunción de Taehyung y Tzuyu), explicó algunos detalles que sustentarían su teoría.En la canción de BTS: I Purple You, se escucha la famosa frase ‘Borahae’, un juego de palabras creado por TaeTae durante un concierto realizado el 13 de noviembre de 2016, el cual habría estado inspirado en Tzuyu, quien por aquella fecha se había teñido el cabello de color púrpura.