Bulimia: ‘Ser un hombre con un desorden alimenticio puede ser una experiencia solitaria’

"Cuando recuperé el peso, me quedé con síntomas bulímicos, lo cual es una experiencia bastante común", le dijo Downs al programa de la BBC Newsbeat.

"Es bastante duro dar el paso y pedir ayuda, y para cuando la recibes, puede llegar a ser más difícil lidiar con eso".

"Es un proceso en desarrollo para mí. Y creo que si hubiese tenido ayuda antes, tal vez no estaría viviendo con un trastorno alimenticio", agrega.



"Me entristece mucho pensar en el impacto que ha tenido en mi vida".

Andrew Flintoff tuvo una muy exitosa carrera como jugador de cricket y es una figura muy seguida del deporte en Reino Unido.

"Tuve que detenerlo (el programa) un par de veces, porque las cosas que Freddie decía eran muy cercanas a mi propia experiencia".

"Es realmente duro cuando no te ves reflejado en los servicios que te rodean o cuando esta falta de visibilidad te dice que tus experiencias no son reales".

"Ser un hombre con un desorden alimenticio puede ser una experiencia particularmente aisladora y solitaria porque no escuchas o ves a otras personas como tú hablando sobre las vivencias por las que estás pasando".



"Cuando alguien que tiene un perfil muy alto sale y habla de eso, te da una sensación de alivio".

"El momento en que piensa en ir a un especialista. Eso resuena en mí porque me tomó mucho tiempo hablar con alguien", le contó a Newsbeat

"Si sentía que quería provocarme un vomito, ella me hacía darme cuenta de que sólo me iba a hacer daño a mí mismo".

"Se asume que simplemente puedes dejar de purgarte y comer bien. Esa es la mentalidad que los rodea", señala.



"Si ese fuera el caso, los desórdenes alimenticios no existirían".

Para Rosie Forder es importante eliminar el estigma en torno a los trastornos alimenticios.

"Todo su viaje (de Flintoff) para darse cuenta de que no se trata solo de purgas, sino también de cosas como el ejercicio excesivo, de lo que no era consciente antes".

"Tuve un viaje similar al suyo hasta que me di cuenta de que esto era un problema. Especialmente cuando me comencé a restringir (de comer) y pensé que iba más allá de estar a dieta y perder algo de peso".

"Son enfermedades mentales graves, pero sabemos que es posible lograr una recuperación completa y sostenida", indicó.

