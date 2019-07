Bundy, un multihomicida de personalidad encantadora

Su personalidad encantadora, inteligencia y agraciado físico contribuyeron para que Ted Bundy se convirtiera en el temido asesino serial estadunidense, cuya historia ahora es revivida, 30 años después de su muerte, en un libro, serie y una película.Este personaje nacido el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, pasó a los anales de la historia por la frialdad que tuvo para secuestrar, violar y asesinar en serie a jóvenes estadounidenses en la década de los años 70.Con base en información de The New York Times, Bundy mató y mutiló aproximadamente a 30 mujeres; la universitaria Joni Lenz, de 18 años, fue su primera víctima y aunque no murió, sufrió daño cerebral permanente.Sus asesinatos llegaron a varios lugares de Estados Unidos como Utah, Idaho, Florida y Colorado; su "modus operandi" se caracterizó por fingir una fractura en el brazo y pedir ayuda a sus víctimas, luego de que ellas accedían, él las torturaba, violaba y asesinaba.El investigador y periodista Sergio Sepúlveda platicó con Notimex sobre el expediente que abrió en su libro Monstruos de la vida real, en el que consignó que este hombre rompió con los esquemas, porque fue encantador a la vista, preparado, de trato amable y atractivo para muchas mujeres.“Él estaba asociado con la abogacía, así como a ciertos grupos políticos, lo cual lo alejaba de los esquemas de los rufianes, de los asesinos que nos pudiéramos imaginar", dijo Sepúlveda en entrevista sobre el llamado “Genio del Mal”.“Ted es una mezcla de muchas cosas, creó su propio narcicismo y al no querer ser reconocido solamente por lo bueno, mostró la maldad que había en él”, apuntó el también conductor de programas como Venga la alegría.Subrayó que Ted se convirtió en un personaje delicioso y atractivo, del que escribió en su texto a partir del momento de su ejecución en la silla eléctrica, ocurrida el 24 de enero de 1989, lugar al que llegó rodeado de un ministro religioso, su abogado y la autoridad.Este perfil, dijo, fue lo que le llamó la atención a Hollywood para convertir su historia en una película, en la que resaltó ese encanto que emanaba de ese hombre y parecía estar muy lejos de ser un malvado.Ted Bundy: Durmiendo con el asesino es el nombre de la cinta que se estrena este viernes en la cartelera cinematográfica mexicana, protagonizada por Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario y John Malkovich, bajo la dirección de Joe Berlinger.El largometraje retrata el mundo de Bundy, desde la perspectiva de su esposa, Elizabeth Kloepfer, quien durante años se negó a reconocer la verdad sobre este hombre del que estaba enamorada, pero que al final terminó por entregar a las autoridades.Berlinger además fue el encargado de rodar la serie documental Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy para una plataforma de "streaming".Sergio Sepúlveda también es productor. Entre sus programas también se encuentra Difícil de creer, el cual presenta investigaciones sobre los asesinos más inverosímiles.Esta emisión marcó la pauta para la creación del texto Monstruos de la vida real, que expone los casos de 15 asesinos seriales, entre ellos el del mexicano Gregorio Cárdenas, también conocido como el “Estrangulador de Tacuba”.