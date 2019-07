Burocratismo federal afecta a padres de hijos con cáncer

El derecho de las madres y padres de menores con cáncer, no puede convertirse en letra muerta, solo porque el IMSS y el ISSSTE no han emitido las reglas para que puedan solicitar licencia laboral con goce de sueldo.Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado federal, cuestionó que las dependencias federales no hayan acelerado el trámite para elaborar los lineamientos que darán oportunidad a pedir permisos para ausentarse del trabajo con goce de sueldo.“No se puede permitir que este derecho se convierta en letra muerta o se traduzca en un proceso de trámites burocráticos, que impidan la posibilidad de tener este efecto positivo en los niños de México, diagnosticados con cáncer”.“Todos los que conocen las instituciones públicas de salud de este país saben lo que implica el viacrucis de acudir a un hospital, y lo que implica el empezar el tratamiento, que se encuentren los medicamentos oncológicos en su momento para que el niño pueda ser atendidos”.Cada año se diagnostican en México cerca de 5 mil niños y niñas con cáncer y la cifra de prevalencia asciende a 23 mil casos en el país, lo que quiere decir que se prescriben con cáncer entre 13 y 15 niños diarios, y fallecen 8 por esta situación.“Se trata de un tema humanitario, de que los niños puedan estar acompañados de sus padres durante el tratamiento que lleva días, semanas y hasta meses”.“En muchas ocasiones, los hospitales no se encuentran en la ciudad donde reside el niño y el padre se tiene que trasladar a kilómetros de distancia, hospedarse en otro lugar, para poder atender el niño”, dijo, al indicar que por esta situación los padres y madres llegan a perder el trabajo.Pidió al Gobierno Federal acelerar este proceso y tener en todas las instituciones de salud públicas, la garantía de que los padres de familia puedan acudir a cuidar a sus hijos.“No puede haber Cuarta Transformación si no se prioriza la salud de los mexicanos”, dijo.