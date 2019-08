Pide ayuda para localizar a su hijo

Piedras Negras, Coah.- Una mujer acudió a la Fiscalía General de Justicia a reportar la desaparición de su hijo desde el pasado 13 de agosto y de acuerdo a una persona, este fue acribillado en Guanajuato en un enfrentamiento entre bandas de grupos criminales.



María Victoria Silva Rodríguez, aseguró que no le han entregado el cuerpo de su hijo por lo que duda que sea este quien fue asesinado.



Añadió que su hijo Osvaldo Román Silva Rodríguez, de 25 años, salió de su domicilio desde el pasado 13 de agosto y no ha regresado.



Explicó que el se encontraba trabajando y al cuidado de un amigo que vende pollo sobre el bulevar Román Cepeda.



Dijo que en días atrás una persona la contacto vía Facebook para decirle que su hijo había muerto en un enfrentamiento.



Le dijo que otros dos más habían caído en la balacera entre grupos criminales y le envió una fotografía.



“Por el tatuaje que trae en el brazo pienso que se trata de mi hijo, pero ya no se han comunicado conmigo y quiero saber de él”.



Aseguró que no había tenido contacto con su hijo quien fue detenido por elementos de Fuerza Coahuila ya tiempo atrás y que por eso huyó de su casa debido a que trataban de detenerlo nuevamente.