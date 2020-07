Busca Alarcón poner el nombre de México en alto en la NFL

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, ya que han pasado más de 85 días desde que se dio a conocer que el tackle ofensivo, Isaac Alarcón ,formaría parte de los Vaqueros de Dallas, y por la tarde de ayer, el jugador proveniente de los Borregos del Tec de Monterrey, tomó el vuelo que tanto había soñado.



El regiomontano no pudo esconder sus emociones, y se mostró contento por esta oportunidad, donde buscará demostrar de qué está hecho y poner el nombre de nuestro país muy en alto.



“Mi primer reto, ganarme la confianza de los coaches, que se den cuenta de que tengo el talento y la habilidad para formar parte del equipo, que me den la confianza de pisar el campo”, mencionó.



Acompañado de sus familiares, el joven de 21 años se mostró emocionado por este desafío que se le presenta a temprana edad, pero está consciente de toda la responsabilidad que conlleva defender los colores del equipo de La Estrella Solitaria.







“Pasé de tener un seguidor en Instagram a tener no sé cuántos, y pues es una responsabilidad también, tienes que servir de ejemplo para los demás, pero pues siempre trato de estar rodeado de mi familia, eso es muy importante para mí, te ayuda a mantenerte humilde, bien plantado, enfocado, entonces en eso tengo que estar cuidándome de con quién me junto”.



Previo a tomar el vuelo a Dallas, el mexicano agradeció todo el apoyo que le han brindado en estos últimos días, y ahora será su turno de responder en el campo.



“Muchas gracias por todo el apoyo, por ese abrazo, se siente bien cálido el apoyo de todo México, y pues esperen de mí que me voy a esforzar, que voy a poner de mi parte”, finalizó.