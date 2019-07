Busca AMLO arresto de ‘ases’ de la corrupción

Por encima de su bandera del combate a la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregue a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información sobre las 50 empresas investigadas por la Estafa Maestra, a la par de que su Gobierno fue señalado por “persecuciones políticas” de quienes son investigados por defraudación o lavado de dinero.Emilio Lozoya Austin, quien permanece prófugo; Alonso Ancira Elizondo, que rechazó ser extraditado a México y la misma Robles, criticaron este martes al Gobierno de López Obrador y los tres coincidieron en señalar que son perseguidos políticos por operaciones financieras o políticas realizadas durante el sexenio de Enrique Peña NietoTras el anuncio del citatorio emitido por la Fiscalía en contra de Rosario Robles Berlanga, la extitular de la Sedatu y Sedesol presuntamente vinculada al desvío de 7 mil millones de pesos a través de 11 dependencias, ocho universidades públicas y el uso de empresas fantasma, López Obrador ofreció cero corrupción y no solapar a nadie.“No hay impunidad para nadie. Hay que esperar nada más que concluyan las investigaciones y los procesos legales (...). Pero, como se dice en estos casos, lo que resulte de esta investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados”, reiteró.Julio Hernández Barros, abogado defensor de Robles, solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión que se presente y reiteró que su clienta se presentará el próximo 8 de agosto al Reclusorio Sur, aunque reiteró que buscará interponer un proceso para aplazar la audiencia y tener acceso al expediente para saber de qué se le acusa a la también exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.Cuestionado sobre el caso de la Estafa Maestra, el defensor de Robles sostuvo que la misma “no es real” pues jurídicamente no hay pruebas que la sustenten, aunque la Secretaría de la Función Pública también reveló que iniciaría un proceso contra Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, y además exoperador político de Rosario Robles.Se hablaba de más de 20 dependencias involucradas pero ¿dónde están las acusaciones y los otros imputados? No es real”, dijo Hernández Barros, a la par de que Robles divulgó una carta en Twitter para decir que no le teme a ningún proceso y donde aseguró ser una perseguida política más de esta Administración.Emilio Lozoya Austin sorprendió ayer al desistirse de un amparo que impedía que se aplicara la segunda orden de aprehensión de la Fiscalía en su contra por corrupción, delitos de lavado de dinero y fraude por los casos Agronitrogenados, Fertinal y Odebrecht, a la par de que rompió el silencio y declaró a medios europeos que todo es un “ataque político cobarde y sin fundamentos”.Su abogado, Javier Coello Trejo advirtió desde el pasado viernes que Lozoya declararía en video, mientras el cerco de las autoridades se cierra con ayuda de la Interpol, ya que la FGR reveló el pasado lunes que era buscado en tres nuevos domicilios en Nueva York y en Ginebra, Suiza.Sin embargo, el exdirector de Pemex contestó a través de su abogado un cuestionario el pasado sábado, tres días después de la captura de su madre, Gilda Austin. Las nueve preguntas del diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia le piden aclarar las acusaciones y supuestos nexos.“Es un ataque político cobarde y sin fundamentos contra mí y mi familia, en ningún momento como funcionario público ni yo ni mi familia recibimos dinero alguno de empresas. (...) Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión”.Lozoya Austin también rechazó los señalamientos en su contra por las compraventas de Fertinal, Agronitrogenados e incluso sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y aseguró ser inocente.“El problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo”, concluyó.El presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, negó este martes ser responsable de los delitos de corrupción y lavado de dinero por la compraventa de Agronitrogenados a Pemex, y señaló que se considera un perseguido político, por lo que rechazó ante la Audiencia Nacional ser extraditado a México.El empresario acerero declaró ante el juez Santiago Pedraz, ser inocente, por lo que Pedraz, fijará una nueva fecha para que un tribunal resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición, mientras que se le retiró su pasaporte y debe reportarse ante la Audiencia Nacional cada 48 horas.Por otro lado, el juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México negó la suspensión definitiva al exsenador Carlos Romero Deschamps, por lo que si en los próximos días se libera una orden de captura en su contra, ya no cuenta con ninguna medida que lo proteja.Sin emabargo, la Fiscalía no ha solicitado una orden para detenerlo, aunque el SAT indaga sus declaraciones de impuestos en rastreo de evasiones fiscales y la UIF presentó dos denuncias en su contra por “lavado” de dinero y enriquecimiento ilícito, con las que solicitará el bloqueo de cuentas.Otro de los investigados por la FGR es el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, quien presuntamente lideró la compra ilegal de un edificio de la Caja Libertad, en Querétaro con una red de 50 personas, entre ellas nueve notarios públicos de la entidad, Nuevo León y del Estado de México.Tras el hallazgo de operaciones financieras con 120 millones de dólares en bancos de Andorra, su defensa, encabezada por su hermano Antonio, aseguró que las operaciones son totalmente lícitas.“Es evidente que si el principado de Andorra hubiera encontrado algún dejo de actividades delictivas de mi hermano, Juan Collado, no se habrían descongelado sus cuentas”, señaló en un comunicado.