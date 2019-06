Busca AMLO conciliación con Canadá por gasoductos

Ante el reclamo de Canadá a la CFE por no tener reglas claras en contratos con empresas de su país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que buscarán la conciliación pues había abusos en esos acuerdos.Afirmó que se inició un proceso de diálogo con las empresas para ajustar tarifas."Se va a buscar que mediante la conciliación que se resuelva el problema", indicó.En marzo pasado, el Gobierno federal calificó de leoninos esos contratos con firmas canadienses, incluida TransCanada, y ayer el Embajador Pierre Alarie urgió al Gobierno de México a tener reglas claras en contratos.Para el Gobierno mexicano, en esos contratos hay cláusulas diseñadas para favorecer a los contratistas.Hoy, el Jefe del Ejecutivo sostuvo que esos contratos fueron asignados con todos los beneficios para las empresas, pues se tiene que pagar de cinco a ocho veces más del costo inicial del financiamiento."Consideramos que fue un abuso que se hayan hecho esos contratos (... ) Buscamos un acuerdo para que no se perjudique la Hacienda pública", respondió al ser cuestionado sobre el tema.En entrevista con REFORMA, Alarie aseguró que las acciones de la CFE de sujetar a arbitraje internacional el contrato del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, en el que participa la compañía energética TransCanada, no es congruente con el discurso de López Obrador.En su conferencia, el Presidente ejemplificó que si la construcción del ducto se detiene, incluso por protestas, el Gobierno debe pagar multas y además el ducto no pertenecerá al Estado.