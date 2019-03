Busca AMLO que se reconozca saqueo colonial

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, al pedir que Vaticano y Rey de España se disculpen por abusos de la conquista, no busca resucitar diferendos sino exponer el saqueo colonial de los recursos naturales del País."Todo esto debe narrarse, saberse, se debe de reconocer también por lo que significó el saqueo colonial de nuestros recursos naturales pero no es el propósito resucita estos diferendos, sino ponerlos al descubierto, no mantenerlos en el subsuelo, como algo subterráneo, porque todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas y es mejor reconocer que hubieron abusos y se cometieron errores."Es mejor pedir perdón y, a partir de eso, buscar hermanarnos en la reconciliación histórica", afirmó López Obrador en mensaje en conmemoración de los 500 años de la batalla de Centla, desde Tabasco.El Mandatario reiteró que se deben reconocer los agravios que sufrieron los pueblos originarios."No se trató sólo del encuentro de dos culturas".