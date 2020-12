Busca CIQA mejorar atención de diabetes

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante el repunte de personas con diabetes, en el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) trabajan en el desarrollo de dispositivos de detección de glucosa no invasivos, basados en nanotecnología, que permitan una atención oportuna.



De acuerdo con la doctora Mayeli Estrada, investigadora de Cátedras Conacyt asignada al CIQA campus Monterrey, la forma en la que actualmente se detecta los niveles de glucosa en la orina no es tan exacta como la prueba de glucosa en la sangre, a menos que la concentración sea muy alta.



Por otro lado, a algunas personas no se les puede extraer sangre porque tienen las venas demasiado pequeñas o cicatrizadas por punciones repetidas. Otras personas evitan las pruebas de sangre porque las agujas les provocan demasiada ansiedad o miedo.



Por ello, es vital el desarrollo de dispositivos de detección de glucosa no invasivos, por ejemplo mediante líquidos corporales como la orina o el sudor.



Nanofibras



Estrada explicó que se trata de nanofibras con la técnica de electrohilado, a fin de producir fibras en diferentes configuraciones y diámetros en la escala nanométrica, utilizando una amplia gama de polímeros. Es uno de los mejores métodos para preparar esteras no tejidas de fibras ultrafinas continuas con un intervalo de diámetro de 50 nanómetros hasta 10 micras.



Inspirados en las propiedades del óxido de grafeno (GO), las nanopartículas metálicas y la obtención de nanofibras de ciertos polímeros conductores, en CIQA han propuesto el desarrollo de un electrodo de carbón vítreo recubierto con fibras de polímero cargadas con híbridos de GO-Metal Nps para mejorar la conductividad del material y mejorar la detección.