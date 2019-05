Busca Cocopa restablecer diálogo entre Segob y EZLN

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) acordó citar a comparecer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para definir si existe posibilidad de restablecer el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y determinó, además, que si hay condiciones buscar un encuentro con el movimiento.La Cocopa -que se integró desde 1994 como mediadora y se ha ido renovando cada legislatura- planteó que la secretaria debe informar si se puede lograr la pacificación en Chiapas.“Deseamos conocer la postura del gobierno federal en relación con este tema que se quedó pendiente y ante este clima de violencia que se vive, le vendría muy bien al país que se concretara una paz duradera en Chiapas”, dijo el presidente de esa instancia, Eduardo Zarzosa (PRI).Consideró que la solución del conflicto depende de la voluntad de todas las partes, que la Cocopa asuma su papel de mediadora, y refirió que también se buscará reunirse con los desplazados.Por su parte, Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) refirió que si bien se hicieron compromisos por parte del Estado con los pueblos y comunidades indígenas, no se han cumplido los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que tuvieron impacto internacional, “pero el gobierno mexicano no le dio la importancia debida”.Afirmó que permanecen los reclamos del EZLN respecto el abandono de los sectores más desprotegidos en educación, salud, infraestructura y de otros aspectos que pudieran mejorar la vida de las comunidades.Aún no se ha determinado la fecha para la reunión con Sánchez Cordero.