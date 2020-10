Busca consolidarse Macias en la LMP

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. La espera ha terminado para el saltillense Fabricio Macías Vargas, luego de la cancelación de la temporada de Ligas Menores de los Estados Unidos; ahora los Águilas de Mexicali le brindan una nueva oportunidad de trascender en la Liga Mexicana del Pacífico, circuito donde debutó el año pasado y ahora quiere consolidarse.



“Estoy muy contento de regresar y poco a poco ir recuperando esa confianza que es lo que queremos agarrar cada jugador, es un poco diferente porque no tuvimos actividad en prácticamente todo el año, pero vamos avanzando”, indicó.



Pedro Meré cuenta con un roster bastante competitivo con figuras en los jardines de la talla de Leo Heras, Michael Choice, el “Manny” Orozco, entre otros. Fabricio Macías brilló en su temporada de novato y ahora, con más experiencia a pesar del paro de actividades, busca ser uno de los titulares.



“Lo veo muy completo, es un equipo que tiene todo, bateadores de fuerza y que son constantes, jugadores que son rápidos, los pitchers están muy bien, yo creo que la forma en que nos llevamos en el equipo, la armonía que tenemos entre los jugadores nos va a dar grandes cosas este año”.



El año pasado con Mexicali, Fabricio Macías disputó un total de 35 partidos, donde conectó 26 imparables para siete carreras producidas por 11 anotadas y un promedio de bateo de .257, números que quiere mejorar desde el principio.



“Primero quiero empezar la temporada siendo titular, esa es una de las metas que me he propuesto, manteniendo mi bateo bien, mi defensa, pero si tengo una meta clara esta temporada es que quiero ser titular todo el año”, destacó.



La nueva normalidad en el beisbol de la costa ha sido difícil para Macías Vargas, el uso constante del cubrebocas y las rigurosas medidas de seguridad han cambiado todo el panorama, pero el saltillense es claro, hay que adaptarse para que la Liga Mexicana del Pacífico llegue a buen puerto.