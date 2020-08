Busca el Necaxa seguir enrachado

Escuchar Nota

Aguascalientes.- Los Rayos del Necaxa no han tenido un inicio optimo en el Guard1anes 2020, pero en las últimas tres jornadas los de Aguascalientes ya comenzaron a enderezar el camino sumando puntos y hoy 21 de agosto tendrán la oportunidad de seguir haciéndolo cuando enfrenten al Santos Laguna, en partido de la jornada 6.



Los hidrocálidos suman sólo cinco unidades y continúan en la posición 16 de la tabla general, pero con el aliciente de que ya tienen tres partidos sin conocer la derrota, luego de iniciar con el pie derecho en las dos primeras jornadas del campeonato.



La semana pasada Rayos visitó a Monterrey y sacó un punto valioso, dos semanas atrás ya había empatado con América y un triunfo ante Mazatlán, lo que significa que los tres puntos son la meta del equipo de Alfonso Sosa ante un rival que también muestra mucha irregularidad en el presente.



Los Laguneros suman cinco unidades y se encuentran en el lugar 14 de la general, con una victoria y dos empates.



La jornada anterior el equipo verdiblanco igualó a cero goles con el Atlas y ahora el equipo de Jorge Guillermo Almada tiene la misión de sumar con victoria, pero Santos en el certamen no ha podido ganar en calidad de visitante, tiene un empate (2-2 vs Monterrey) y dos derrotas (2-0 vs. Cruz Azul y 3-1 vs. América).



El último antecedente de estos dos equipos fue en el torneo pasado que se canceló, en la última fecha antes del parón por la pandemia de Covid-19, en aquella ocasión Santos era local y venció a Necaxa con marcador de 2-1.