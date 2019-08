Busca el trono grupero

Armada con su mejor arsenal de éxitos en el género grupero, además de mariachi y banda, Ana Bárbara se presentó ante centenares de personas en el Teatro Metropólitan como parte de Mi Revancha Tour, a través del cual busca retomar la carrera musical.“Gracias por regalarme amor, porque el amor es tiempo y el tiempo es amor”, lanzó la cantante potosina después de entonar la canción No Lloraré, ataviada con un vestido negro con toques brillantes, el cual presentaba un escote al frente y una especie de capa de varios metros de longitud.En compañía de un par de coristas, además de seis bailarines y varios músicos, la compositora impuso su ley sobre el escenario de la colonia Centro, que lució abarrotado en la planta baja pero que, de acuerdo con elementos de seguridad del lugar, no se llenó en la planta alta.Cómo me Haces Falta, un popurrí integrado por temas como Ya no te Creo Nada, No es Brujería, y No sé que voy a Hacer sonaron antes de que la cantante se ajustara un sombrero para continuar con la fiesta al ritmo de La Trampa.Poco después, la música del mariachi y de la banda acompañaron a la artista, quien entonó más de 20 canciones, además de tres cambios de vestuario y complacer a su horda de bandidos, para demostrar que reina sólo hay una.