Busca Fiscalía cárcel para Ada; impugnan resolución de jueza

Saltillo, Coahuila-. La tarde de este jueves, los fiscales encargados del homicidio de Mario Torres interpusieron el recurso de apelación contra la resolución de la jueza Nubia Aguillón, quien dictó el auto de vinculación a proceso de Ada Griselda, señalada como la homicida.



De acuerdo con personal de la Unidad de Homicidios, acudieron ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, donde presentaron datos de prueba que, a su consideración, no fueron tomados en cuenta por la jueza que finalmente otorgó la liberación de la mujer.







Los fiscales aseguraron que se entregó íntegra la videograbación donde se aprecia el momento en que Ada Griselda asesina a Mario Torres, para que el juez de Segunda Instancia lo analice a profundidad.



El video en el que se observa el asesinato de Mario Torres, ocurrido en su negocio de la colonia Misión Cerritos, fue el dato de prueba fundamental para que la jueza Nubia Aguillón considerara que al momento del homicidio su mujer, Ada Griselda, se encontraba en una situación de riesgo, por lo que calificó el acto como legítima defensa; además consideró dictámenes sicológicos practicados a la mujer, en los cuales se revela que se encontraba en un círculo de violencia.



Tras la resolución de la jueza, los familiares de la víctima comenzaron con una serie de manifestaciones mostrando su descontento por la liberación de Ada y exigiendo justicia para Mario Torres.



Los hijos del hombre argumentan que fue él quien sufría violencia por parte de Ada, y además presentaron un extracto del video donde la acusan de manipular la escena del crimen.







Mientras tanto, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Everardo Lazo Chapa, durante una entrevista para Tele Zócalo Nocturno, dijo que el hecho de que a la presunta responsable se le haya dictado un auto de no vinculación por una defensa legítima, no quiere decir que el Ministerio Público no tenga recursos para poder revocar esa resolución: “Nosotros estamos preparando la apelación con los recursos que creemos son los suficientes para poder revertirla, sin embargo, estaremos a expensas de lo que resuelva el Tribunal de Alzada, respecto a la apelación que nosotros realicemos”.



Afirmó que los videos difundidos a través de los medios locales son clave importante para fundamentar la apelación en contra de Ada Griselda, pues son actos contundentes del hecho que ha conmocionado a decenas de personas.



Además, Lazo Chapa aseguró que de los 40 homicidios que se han presentado a la fecha, la fiscalía ha resuelto 36, arrojando que un 90% de los homicidios cometidos en la Región Sureste de Coahuila han sido judicializados.









Sin denuncias



“Hasta lo que tenemos nosotros en la carpeta de investigación, y la información que nos es remitida por el Centro de Empoderamiento, no existe ninguna denuncia de parte de ella de haber sufrido violencia familiar, entonces esa es la información que tenemos hasta el momento”.



La familia de la víctima ha difundido en medios de comunicación un video de seguridad del negocio donde fue asesinado Mario, en el que se observa una discusión entre la pareja que va subiendo de tono, hasta que la mujer toma el cuchillo del suelo y apuñala al hombre, quien fallece instantes después debido a la herida recibida en un costado.



“Hay una diversidad de videos en donde se puede observar la conducta realizada por esta persona, esos mismos videos se anexaron a la carpeta de investigación, se hicieron las inspecciones correspondientes y se presentaron en la audiencia que se llevó a cabo”, dijo Lazo Chapa.



Debido a que la jueza del caso determinó la no vinculación porque consideró que la mujer actuó en legítima defensa, a Ada Griselda no se le aplicó medida cautelar alguna, por lo que goza de libertad; tampoco ha solicitado protección luego de que vecinos de Misión Cerritos, donde ocurrieron los hechos, intentaron lincharla.