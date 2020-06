Busca Flor Amargo cómo ayudar a desempleados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- “De una crisis debemos sacar lo mejor de nosotros”, opina Flor Amargo, quien durante la cuarentena trata de ayudar en causas benéficas y ahora espera pronto poder ofrecer un concierto en el Metro para recolectar fondos y ayudar a las personas que perdieron su trabajo por la pandemia.



“Me encantaría hacer un concierto en el Metro para que la gente llegue y pueda estar contenta y si quiere donar lo haga. Todo lo recaudado irá para aquellos que no estuvieron trabajando este tiempo”, informó.



“Lo más importante de las crisis es sacar lo mejor, o sea las grandes ideas; los grandes avances han surgido de las crisis. Yo veo que hay mucho pánico en lugar de estar tranquilos y hacer lo que nos toca. Siempre he dicho que ante el pánico y al miedo que nos paraliza, está el buen humor, la risa; disfrutar a pesar de las preocupaciones”, dijo la intérprete.



La cantante comentó que con su música le gustaría transmitir su buen ánimo, arrancarle una sonrisa a las personas y hacerlas olvidar, por un momento, todas las noticias malas.



Es por esa razón que se le ocurrió hacer una parodia de Tusa con el tema del coronavirus. De ese experimento surgió La Cumbia de la Cuarentena, que considera al estilo Pimpinela.



“Ahorita vivimos una época en donde a fuerza debemos de estar con nuestra pareja. Luego ya decimos: ‘que es peor, si estar contigo o que casi casi me lleve la flaca’ (sic), así que eso es lo que yo propuse como un tema de risa a todo lo que está pasando”, expresó.



Indicó que una de las enseñanzas que está dejando la pandemia de Covid-19 es aprender a valorar a la familia y a respetar la naturaleza.



“Esto es algo que también nos está sirviendo para curar la naturaleza, porque ya los animales están volviendo a salir; en Francia se vieron ciervos y antílopes. Lo más importante es la convivencia, este virus nos está enseñando a valorar a nuestra familia, nuestra casa, valorar el presente, todo aquello que no se compra con dinero”, señaló.



La intérprete ya ofreció un concierto para ayudar a la Cruz Roja, que también está en la primera línea combatiendo el coronavirus, pero espera que las condiciones mejoren para ofrecer su concierto en el Metro y seguir ayudando a las personas.