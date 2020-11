Busca Lupita Jones corregir sus errores

Escuchar Nota

“Claro que me hace pensar mucho, recapacitar y decir: ‘¿En qué estoy fallando?’, ‘¿por qué estas chavas se van con esta percepción?’, ‘¿por qué no ven lo bueno?’.

“Dejar entrever que yo soy una ladrona fue lo que más detonó mi enojo y mi reacción, y siento que eso es algo que se tiene que aclarar porque ella y yo hablamos muy claro que yo no tenía de dónde sacar los recursos para poder respaldarla y por eso teníamos que buscar patrocinios, y ella aceptó.

Lupita Jones reconoció que ha llegado la hora de cambiar., han calado profundamente en ella.En entrevista,“Yo tenía una percepción completamente distinta por lo que yo viví con ellas, por esoEntonces, no lo sé, supongo que tengo que redefinir muchas cosas”, confesó la directora de la organización Mexicana Universal.Durante la semana,, actual representante del país y quien obtuvo el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2019,, además de falta del apoyo económico prometido.Al enterarse de esto, Jones quiso aclarar a las actuales aspirantes su versión.“Es una mujer manipuladora, fría, calculadora”, dijo sobre Aragón, por ejemplo. La misma Jones difundió en sus redes el video de esta explicación, aunque luego lo borró, arrepentida.El jueves en la entrevista,y, tras el mal trago, poder finalmente pasar la página.“No he tenido comunicación con ella, no se ha dado, peropor la forma en la que me expresé, no solamente de ella, sino de cualquier otra chica que pudo sentirse agraviada.Y no me estoy justificando de nada, estoy dando la cara haciéndome responsable de un mal actuar”, recalcó.pero argumentó que le causó desconcierto lo planteado por la sinaloense, y respaldado luego por otras exconcursantes., que yo financié con mi bolsillo. Cuando se recibe ese dinero le hago cuentas con las facturas y todo, y el resto se lo envié”, aclaró Jones.Este año,, ahora transmitido por Imagen Televisión.