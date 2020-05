Busca MacAllister cupo en la LBM

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Club Mac Allister Saltillo continúa en su proceso de afiliación a la Liga de Balompié Mexicano, sin embargo, no tiene su puesto asegurado para la campaña que inicia en septiembre próximo, ya que existen más de 30 equipos que buscan un lugar en el nuevo circuito profesional de futbol azteca.



Rafael Fonseca, vicepresidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, habló para Zócalo Saltillo sobre el estatus en el que se encuentra este nuevo club que busca instalarse en la mencionada liga, el cual se mantiene en proceso de afiliación, y que ha detenido sus trámites por la contingencia sanitaria.



“El equipo de Mac Allister ha tenido un acercamiento con nosotros muy interesante, pero igual que los demás equipos, están en el proceso de presentar sus papeles, de presentar sus proyectos de trabajo, entendemos que la situación de la pandemia ha frenado ese proceso porque algunas oficinas gubernamentales están cerradas, que ha detenido las actas constitutivas, entre otras cosas”, indicó.



Además, Rafael Fonseca reveló que hay más de 30 equipos que buscan un puesto en la LBM, que tentativamente arrancará con 20 escuadras a partir de septiembre, y únicamente aquellos que cubran los pagos por una franquicia y que cumplan con los requisitos de afiliación, podrán asegurar su participación.



“Cualquier equipo que no cumpla con los requisitos y que no agilice sus trámites no podrá estar en la liga, ahorita nos están tocando la puerta equipos con nombre reconocido y que quieren aportar por esta nueva plataforma de trabajo, el que cumpla con los requisitos se irá apuntando, y el que no quedará fuera”.



Dentro de los requisitos para afiliarse a la LMB están una infraestructura deportiva, un acta constitutiva que respalde el proyecto, que el dinero invertido sea de buena fuente, un estadio con un aforo mínimo para 5 mil espectadores, garantía económica y autofinanciamiento.



La Liga de Balompié Mexicano se fijó una fecha interna para el cierre de registros, sin embargo, Rafael Fonseca revela que la mayor parte de los equipos hizo el compromiso de hacer el pago de la franquicia a más tardar el día de hoy 15 de mayo, por lo que se espera un anuncio importante en próximas fechas.