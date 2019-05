Busca Morena subir impuestos a tabaco y alcohol

El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que su bancada propondrá aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos como tabaco, alcohol y comida chatarra.Debido a que la mayor parte del gasto en servicios de salud es para el diagnóstico y tratamiento para obesidad y cáncer, Ramírez Cuellar hizo un llamado a discutir la actualización del IEPS conforme la inflación acumulada de la comida chatarra, el alcohol y el tabaco.Por otro lado, no habrá un aumento en las tasas del impuesto predial y de la tenencia vehicular, sin embargo se modernizarán los catastros y se homogenizará la tenencia, informó el también presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados."El impuesto a la tenencia no se va a inventar ni se va a incrementar, ni nada, simple y sencillamente creemos que lo mejor es homogeneizarla, participar del 100 por ciento a las entidades federativas y los municipios; la federación no se quedaría absolutamente con nada", declaró el diputado de Morena.De aprobarse las reformas del Paquete Económico en el 2019, Ramírez Cuéllar considera que con el aumento recaudatorio se llegará a la meta de crecimiento del 4 por ciento para el 2020."Algo que nos constituye un dolor de cabeza es toda la actividad criminal que es extendida, y que tiene que ver con la facturación falsa. Se han establecido algunas medidas como la compensación universal o el incremento de los años de prisión como delito grave, pero sigue siendo una asignatura pendiente", explicó el legislador.Se espera recaudar 480 mil millones de pesos y así cubrir necesidades de salud, infraestructura, estados y municipios.Con información de Forbes