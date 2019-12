Busca PAN simplificar su afiliación para atraer militantes

Ciudad de México.- Para el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, a este instituto político le hace falta tener más presencia en las calles, en los medios de comunicación y otros espacios para lograr consolidarse como una opción ante el actual gobierno.



En entrevista con Notimex, el dirigente partidista reconoció que al panismo le hace falta estar más presente con sus propuestas, mientras que -en su opinión- existe "un acelerado proceso de concentración de poder en una sola persona, eso es totalmente contrario y enemigo de la democracia".



De acuerdo con Larios Córdova, en México hay actualmente un escenario adverso, debido a que -según él- el presupuesto fue asignado de manera clientelar, quitándolo a rubros fundamentales como educación y salud, y por ello el PAN buscará generar conciencia entre la sociedad.



“Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo enorme de cara a la sociedad, de cara a la gente para construir la conciencia de que es importante de que existan contrapesos y que exista equilibrio por eso es el llamado.



“Al PAN le hace falta estar más presente en las calles, en los medios de comunicación, en las redes sociales, con los estudiantes, en las aulas, en todos lados nos hace falta estar más presentes”, reflexionó el secretario general panista.



En ese sentido dijo que buscarán simplificar los procesos de afiliación al partido para tener una mayor militancia y por ello trabajan en las reformas a los estatutos, para que apegados a los lineamientos que marca el Instituto Nacional Electoral (INE) puedan atraer a más gente a Acción Nacional.



Al igual que el líder nacional del panismo, Marko Cortés, el secretario general afirmó que para las siguientes elecciones abrirán sus candidaturas a gente externa, pero, “que no tengan ningún temor de enfrentarse al autoritarismo”.



“Estamos decididos a abrir, estar totalmente abiertos a candidaturas de gente no necesariamente sean miembros del PAN, como siempre hemos estado y ahorita más que nunca es importante que sea gente que no tenga ningún temor de enfrentarse a un esquema de concentración de poder y de muestras autoritarias, serían ciudadanos de todo tipo”, sostuvo.