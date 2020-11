Busca PRI alianza en Nuevo León con PAN y el PRD

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, considera que para formar una gran coalición de Oposición se deben dejar de lado las ideologías y que los partidos políticos que la integren tengan como objetivo sumar estructuras y ser más competitivos.



En el caso de Nuevo León asegura que trabajan y dialogan con fuerzas políticas como el PAN y el PRD en busca de un acuerdo para presentar un perfil y una plataforma conjunta.



Considera que el nombre es lo de menos, pues cuentan con varios perfiles como el de Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey; Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía; César Garza, Alcalde de Apodaca; y Cristina Díaz, Alcaldesa de Guadalupe.



¿Por qué la alianza con partidos tan disímbolos?



"Porque es necesario construir acuerdos y consensos para que haya mejores resultados para el País, en los estados donde podamos hacer las coaliciones. Una coalición porque está claro que debemos construir una mayoría en el Congreso para hacer el contrapeso de este Gobierno.



"Es una coalición electoral, es sumar la fuerza de nuestros institutos políticos para ganar espacios en la Cámara, con una agenda común, con compromisos concretos con la sociedad y eso nos va permitir ser más competitivos en varias regiones y donde cada partido tiene su propia fuerza, por separado.



"Hoy lo que quieren los ciudadanos es una nueva mayoría, que no esté Morena en el Gobierno, y una forma de fortalecernos y ser más competitivos es ir juntos en una coalición electoral, esto no es un tema de ideologías, es para sumar votos, estructuras y ser más competitivos. Está claro que la gente nos pide que hagamos un gran acuerdo nacional para ganar con contundencia a Morena".



¿Cree que las bases de su partido estarán de acuerdo en ir con los que han sido sus adversarios?



"En cada una de las entidades cuando se va hacer una coalición con un partido político, las autorizan los órganos correspondientes. Entonces, es donde se apruebe por los militantes. La gran mayoría de a quienes se les pregunta están a favor de que se haga una gran coalición para garantizar un contrapeso en la Cámara de Diputados, congresos estatales, alcaldías y gubernaturas".



¿Cuáles son los principales obstáculos de una alianza?



"Que no hubiera voluntad de construirla por parte de alguno de los partidos nacionales de Oposición. Yo creo que el momento que vive México está dado porque ha quedado claro que si haces una suma de los porcentajes que tenemos PAN, PRI, PRD, incluso a MC, superamos por mucho a Morena y sus aliados. Está claro que es una alianza que conviene porque eso va a generar equilibrios y tenemos que explorar en qué distritos, hasta ahorita estamos por una coalición parcial".



¿Sin alianza Morena tendrá carro completo?



"No, ya quedó claro que en algunas entidades no se llevaron nada, como en Coahuila e Hidalgo, pero está claro que si hacemos una coalición fuerte, robusta, vamos a ganar la Cámara de Diputados y habrá un verdadero contrapeso".



¿Puede darse alianza en candidaturas locales y no en candidaturas de Congreso federal?



"Hay una gran disposición para que se dé en ambos sentidos. Hay compromiso, sensatez, y estamos trabajando en construir tanto a nivel federal como estatal".



¿Cómo ven la alianza para Gobernador en Nuevo León?



"Estamos trabajando fuerte, seguimos dialogando. Nuevo León para el PRI es muy importante, porque gobernamos los municipios más importantes, Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Santiago, incluso ganamos Escobedo, aunque quien ganó ya no esté con nosotros. Tenemos la fuerza, estamos preparados.



"El PRI quiere una alianza, estamos dialogando con el PAN, PRD, pero si no llegamos acuerdos, tenemos buenos candidatos para competir solos.



"En una eventualidad de que fuéramos separados, será una competencia política importante, y (PAN y PRD) le van a abrir la puerta a Morena que tenga la posibilidad de competir en la Gubernatura. Si hacemos una alianza, PAN, PRI y PRD, ganamos el Gobierno y no tiene ninguna posibilidad Morena, y los aplastamos en Nuevo León.



"Tenemos hasta el último minuto del 19 de noviembre para llegar a un acuerdo. Me he reunido con mucha gente de Nuevo León, con empresarios, sociedad civil, con la militancia, y estamos en la disposición de llegar a un acuerdo.



"El PAN también ha tenido una posición de apertura, pero debe anteponer el interés del estado, que es ganar. Dime un Gobernador de Morena que haya hecho algo, imagínate que ganen Nuevo León. Entonces es un tema de anteponer el proyecto, que vaya una persona con perfil, plataforma, hay personas valiosas en Acción Nacional, pero en el PRI tenemos cuadros muy valiosos, y tenemos la fuerza y la fortaleza de la estructura y los municipios más importantes".



Se habla de que el PRI quiere a Adrián de la Garza y el PAN aceptaría si es Ildefonso Guajardo ¿Es así?



"Al final del camino eso se dialoga y se platica, se construye. Hay mujeres y hombres. Está Adrián, Ildelfonso, pero hay otros y podemos construir un acuerdo, eso se platica. Todos sabemos quiénes son los priistas mejor posicionados en Nuevo León, entonces se trata de ir con el que gane la elecciones, porque las elecciones se ganan con votos, no con buenas intenciones.



"Tenemos cómo ganar, pero si PRI, PAN y PRD se suman, arrasamos con la Gubernatura, con los municipios y distritos locales. Entonces hay que anteponer el interés de Nuevo León, como hay que hacerlo en todo el País, al interés partidista".



¿Tiene propuestas de candidatura?



"Varios han levantado la mano, tenemos a Adrián de la Garza, Alcalde de Monterrey; Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía; César Garza, Alcalde de Apodaca; y Cristina Díaz, Alcaldesa de Guadalupe. Tenemos algo que no tienen los otros partidos, tenemos estructura".