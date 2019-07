Busca Robles amparo contra eventual arresto

Rosario Robles presentó esta tarde una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra en las últimas horas, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la Estafa Maestra.Julio Hernández Barros, abogado de la ex titular de la SEDATU, informó que, además del amparo, también presentarán en las próximas horas a un juez de control del Reclusorio Sur un recurso de revocación contra el citatorio para la audiencia de imputación, con el propósito de que ésta sea aplazada y tengan acceso al expediente."Presenté un amparo y hay otro recurso en camino, un recurso de revocación contra el auto del juez que la manda a citar sin darle a conocer las causas del procedimiento, en fin, una serie de recursos legales para salvaguardar sus derechos y buscar que este juicio sea lo más objetivo y apegado a derecho que se pueda y poner lo jurídico muy separado de lo político y de lo mediático", dijo el litigante."El amparo es contra la posibilidad de que existiera alguna orden de aprehensión, todavía no está radicado (en algún juzgado), fue recibido en la oficialía de partes común y yo creo que en las primeras horas de mañana nos darán a conocer el juzgado al que fue radicado".Hernández Barros explicó que en caso de que sea declarado procedente el recurso de revocación, por parte de un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la audiencia de imputación del 8 de agosto sería aplazada y Robles tendría acceso a la carpeta de investigación previo a la nueva fecha de la audiencia.El defensor criticó la actuación de la FGR, autoridad a la que señaló de actuar como la inquisición, por haber integrado esta carpeta de investigación sin hacerla del conocimiento de su clienta y no permitirle defenderse ante el Ministerio Público Federal."El principio de la adecuada defensa tampoco se ha cumplido, lo han hecho todo a escondidas, fuera de una transparencia que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, se supone que uno debería estar enterado de todo lo que está pasando, de darte la oportunidad de declarar en la carpeta, de mostrar tus pruebas, y después de todo eso decidir si se judicializa o no", dijo Hernández Barros."Pero, en este caso, se brincaron todo, lo hicieron como un tribunal inquisitorio de la edad media, escondiendo todo, haciéndolo por debajo de la mesa, como si tuvieran miedo de que en la indagatoria probara su inocencia y se quedaran sin caso".