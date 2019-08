Busca Salud hacer frente ante desabasto de vacunas

Gobierno Federal no surtirá a nivel nacional las dosis, por lo que Coahuila busca proveedores para mantener las coberturas de vacunaciónPara hacer frente al desabasto que se presenta a nivel nacional de las vacunas Triple Viral, Doble Viral y de Sarampión, la Secretaria de Salud de Coahuila, se encuentra en busca de proveedores en el país con el objetivo de obtener las vacunas en una fecha próxima.Se informó que el Gobierno Federal no podrá mandar a los estados del país las vacunas que se requieren para la inoculación de los coahuilenses antes del mes de diciembre.En la Dependencia estatal, por medio del área de medicina preventiva, se informó que se lleva a cabo las gestiones pertinentes y buscando proveedores poder adquirir las vacunas y atender las necesidades de salud de aquí al mes de diciembre, que es cuando el Gobierno Federal se comprometió a resolver este problema de falta de medicamento.Este tipo de vacunas faltantes son las que se encargan de prevenir enfermedades virales como el sarampión, rubéola y la parotiditis o paperas, por lo que la Secretaría de Salud busca atenuar el faltante por medio de la compra de dichas dosis y así ser distribuidas en los 38 municipios del estado.Debido a la vigilancia epidemiológica estrecha que mantiene el Gobierno de Coahuila por medio de la Secretaría de Salud, que al momento en el estado no se han presentado casos confirmados de sarampión u otra enfermedad viral.“Estamos vigilando diariamente a todos los pacientes, sobre todo a los pequeños que presentan fiebre y algún tipo de urticaria que van directo al protocolo para su estudio, monitoreando muy de cerca su evolución. El Estado se encuentra tranquilo pero nosotros no bajamos la guardia en la prevención”, sostuvo la dependencia.Así, la Secretaría de Salud recomienda a la población lavarse las manos con frecuencia; evitar tocar ojos, nariz o boca y cubrirse estos dos últimos al estornudar o toser.El sarampión se caracteriza por fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y exantema (ronchas pequeñas) que inicia en cara y cuello y después se extienden a todo el cuerpo; se transmite por contacto directo con gotitas provenientes de la nariz, de la boca o la garganta de una persona infectada.