Busca Scooter Braun a Taylor Swift

Scooter Braun, manager propietario de Big Machine Label Records, trató de contactar a Taylor Swift para resolver sus diferencias, reportó The Blast.Allegados al representante, quien presuntamente hostigó por años a la intérprete de "Shake It Off", revelaron que a través de amistades en común busca una forma de entablar una conversación madura sobre la reacción de la intérprete tras la compra de la disquera con la que Swift grabó sus primeros álbumes.Según las fuentes, Braun se sintió conmocionado por la reacción de la cantante.La intención del manager de estrellas como Ariana Grande y Kanye West es detallar los aspectos comerciales de la compra, además de dejarle en claro la intérprete que es fanático de su trabajo.Braun aseguró que Swift es la razón principal por la que concretó la compra, pues cree en su música y en su futuro como artista.Por su parte, allegados a la cantante aseguraron que por ahora ella no está dispuesta a hablar.