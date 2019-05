Busca Segob consenso en leyes de la Guardia Nacional

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo, afirmó que el Gobierno federal está buscado consensos con el Senado para las leyes secundarias de la Guardia Nacional, a fin de cumplir su palabra de construirlas en conjunto.Al participar en el congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal, subrayó que si bien la aprobación de estas leyes no requiere de mayoría calificada -lo que permitiría a Morena aprobarlas con sus propios votos- en el tema de seguridad no debe haber cálculos políticos."El proceso que se está llevando a cabo es el de la construcción de un consenso, no porque se necesiten los votos de los otros grupos parlamentarios, sino porque es un tema, el de la seguridad, el que no puede o no debería de haber cálculos políticos o negociaciones con otras iniciativas. En donde ha habido diferencias, como el caso de la educativa, por poner algún ejemplo", dijo."Es un proceso distinto, pero que creemos que enmarca una forma de superar esta idea de que todo debe ir a la Constitución porque se encuentran enormes desconfianzas entre las fuerzas políticas".Con dictámenes que se perfilan con consenso, el Senado prevé aprobar mañana las normas reglamentarias, que son la Ley de la Guardia Nacional, Ley del Registro de Detenciones, Ley de Uso de la Fuerza, y reformas la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.El contenido de las leyes ha sido discutido a puerta cerrada en el seno de una mesa técnica en la que participan senadores de todos los grupos parlamentarios y funcionarios federales, lo que ha sido duramente criticado por el colectivo #SeguridadSinGuerra, que pidió parlamento abierto."El cumplimiento de la palabra no estuvo en que estuviera apegado o no a lo que decía el régimen transitorio (de la reforma constitucional), sino a construir esa iniciativas en conjunto con otras fuerzas políticas", agregó Robledo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.Robledo destacó que la reforma que dio vida a la Guardia Nacional no sólo fue avalada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso, sino que la respaldaron los 32 Congresos estatales, lo que calificó de sui géneris."Era importante tener la opinión y que hubiera una discusión en su momento de la reforma, del decreto de reforma, en los congresos estatales, no porque se necesitara, sino porque era más incluyente", abundó."Y yo lo digo como ex diputado local, los diputados locales muchas veces en estos procesos no participan o participan de manera muy marginal".En otro tema, Robledo afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, cuyo contenido también ha sido cuestionado por partidos, organizaciones y activistas, es un documento político más que procedimental.