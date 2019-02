Busca SIMAS regularizar a 24 negocios

Tras informar durante la sesión del Consejo del SIMAS el remanente de febrero de casi tres millones 600 mil pesos al incrementarse los ingresos contra los gastos, el gerente del organismo, Teodoro Rodríguez Bermea dio a conocer que fue presentado ante los presentes un programa de cartera para comenzar a sancionar a todos los negocios con deudas y conexiones irregulares.“Se le pidió al departamento jurídico que comenzara con sanciones a traves de inspectores y comenzar a realizar cortes de servicio a todos los negocios que no cumplan” dijo al detallar que por el momento se están revisando a la mayoría de los negocios sobre todo aquellos que tienen que ver con el giro comercial e industrial, afirmó que ya no se permitirá que tengas cuentas vencidas.Rodríguez Bermea señaló que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento detalló que cuentan con una cartera alta en vencimimientos en este sentido y que tiene que ser abatida toda vez que se tratan de tres millones en negocios comerciales y cuatro millones en el giro industrial, solo se les dará un plazo de tres días para regularizarse voluntariamente.“Se están mandando 200 notificaciones diarias, llevamos mil ahorita, esperemos que en dos semanas cubrámos las tres mil cuentas que tenemos y éstas en un máximo de 72 horas el que no se presente comenzarán los cortes del agua” puntualizó.