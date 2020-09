Busca Sociedad del Planetario Alfa quedarse con el nombre

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Los integrantes de Sociedad del Planetario Alfa buscará reunirse con representantes de Alfa para pedir conservar su nombre, aunque el recinto ya no exista.



Tras el cierre definitivo del museo interactivo de ciencia y tecnología anunciado el viernes, la agrupación fundada en 1987 planea llevar el nombre para recordar al recinto, donde tradicionalmente se reunían cada sábado.



Antes de anuncio del cierre, el Planetario ya había suspendido actividades desde marzo por la contingencia sanitaria. Desde entonces, el grupo ha sesionado en línea.



“Estamos a la espera de reunirnos con ellos (Alfa) para ver cómo trasciende el nombre de la agrupación”, dijo Antonio Campos, presidente de la Sociedad del Planetario Alfa.



“(La sociedad) nació en el Alfa, ahí creció, se desarrolló, colaboró. Es nostálgico y parte de la historia del Planetario, por eso nos gustaría mantener el nombre”.



Otro de los temas que buscarán abordar es la posibilidad de que la agrupación conserve los telescopios del Observatorio Astronómico, que era parte del museo, aunque Campos señaló que no será un punto prioritario.



Pese a que el Planetario era el punto de reunión, Campos considera que no perdieron la sede pues actualmente el formato virtual les ha funcionado para mantener sus actividades. Incluso, al ser en línea ha permitido que asistan un público de aficionados.