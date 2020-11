Busca Trump, también, parar conteo en Georgia y Pensilvania

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La campaña del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Partido Republicano de Georgia han iniciado una demanda en contra de la Junta Electoral del Condado de Chatham, pidiendo a un juez que ordene asegurar las boletas recibidas después de las 19:00 horas del Día de la Elección.



Esta es la tercera demanda similar que la campaña del Mandatario, que compite en los comicios con el demócrata Joe Biden, ha iniciado para frenar el escrutinio de votos, tras las querellas presentadas en Michigan y Pensilvania. En Wisconsin pidió que haya un recuento de votos.



El Secretario del Partido David Shafer dijo en un comunicado este miércoles que planeaban demanda a una docena de condados.



La queja alega que un observador republicano vio a un trabajador de las urnas electorales tomar boletas no procesadas desde un cuarto y mezclarlas con las que sí se habían procesado y que esperaban a ser tabuladas.



En Georgia, las boletas deben recibirse a las 19:00 horas del día de la elección para su escrutinio. El condado de Chatham es de tendencia demócrata.



Georgia es uno de los estados en los que la agencia AP no ha declarado un ganador. Hasta el momento, Biden sumaba 264 votos electorales, mientras que Trump tenía 214. Un candidato necesita 270 votos electorales para ganar la Presidencia.



Las demandas en Michigan y Pensilvania, por su parte, piden mejor acceso para observadores de la campaña a los sitios en los que se cuentan y procesan los votos, dijo.



La campaña quiere además intervenir en una causa sobre Pensilvania en la Corte Suprema que lidia con la decisión de si las boletas recibidas hasta tres días después de la elección pueden ser contadas, señaló el subjefe de la campaña Justin Clark.



La campaña pidió una suspensión temporal del conteo en ambos estados hasta que reciba "acceso significativo" en numerosas localidades y se le permita revisar boletas que ya han sido abiertas y procesadas. Trump se encuentra ligeramente detrás del candidato demócrata Joe Biden en Michigan.



El Presidente está ligeramente adelante en Pensilvania, pero su margen se está reduciendo a medida que se cuentan más votos por correo.





Your browser does not support the iframe HTML tag. Try viewing this in a modern browser like Chrome, Safari, Firefox or Internet Explorer 9 or later.