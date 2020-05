Busca UANE Saltillo a futuros talentos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Universidad Autónoma del Noreste Unidad Saltillo realizará un try out para buscar nuevo talento con el cual reforzar sus equipos representativos.



Son diferentes disciplinas en donde buscan a los nuevos elementos, quienes de dar el ancho y ser elegidos podrán recibir una beca, aunque no se ha determinado el monto de la misma.



En cuanto a las disciplinas con las que cuentan los Osos de la UANE se encuentran las de tenis, tenis de mesa, tiro con arco, boxeo, gimnasia aeróbica, judo, atletismo, taekwondo, levantamiento de pesas y badmington.



Todos los deportes anteriores son en donde se pueden registrar para participar, siempre y cuando cuenten con el talento necesario para ser elegidos por los entrenadores de cada una de ellas.



La idea es mandar un video haciendo la disciplina y hacia qué deporte va dirigido dicho video.



Para mayor información, los interesados pueden enviar un correo a mtorres.uane.edu.mx, quien entregará mayores detalles de lo que se requiere.



El último día para enviar el video es el 20 de mayo, así que todavía hay tiempo para prepararse.