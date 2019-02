Luego de su popular saga Búsqueda Implacable, Liam Neeson está de regreso con Cold Pursuit, bautizada como Venganza en América Latina. El filme inicia cuando Nelson Coxman, conductor de una barredora de nieve, descubre que su hijo ha muerto por una sobredosis de heroína.Tras sufrir depresión por varios meses, Nelson descubre que la muerte de su hijo no era sino una forma de cubrir un crimen por parte de un grupo de narcotraficantes. Así que, sin más que ira, dolor y un rifle modificado, Nelson busca venganza por la muerte de su hijo en medio de una guerra de carteles de la droga.Venganza es un remake de la película noruega In Order of Disappearance (2014), la cual dirigió Hans Petter Moland, quien también se hizo cargo de esta nueva adaptación.El cineasta confesó que contrató a Neeson porque siempre fue su sueño dirigir alguna entrega de Búsqueda Implacable.El actor fue protagonista de una oleada de acusaciones de racismo. En una entrevista publicada por el diario The Independent, Neeson admitió que estuvo dispuesto a matar a cualquier “negro” para vengar la violación que sufrió una amiga por parte de una persona afroamericana.El comentario surgió en el contexto de la promoción de su película Venganza.Al preguntarle sobre cómo el personaje de Coxman transforma el duelo en ira, Neeson respondió que “algo primitivo” se despierta cuando un familiar es víctima de violencia.“No soy racista”, dijo al programa televisivo Good morning America de la cadena ABC, ante las crecientes críticas. Neeson confesó cómo fue que su amiga le contó su terrible historia.“Le pregunté: ‘¿Sabes quién fue?’. ‘No’. ‘¿De qué color era?’. Ella dijo que era una persona negra”, contó durante la entrevista.“Fui para arriba y para abajo con un palo, esperando que alguien se me acercara. Me avergüenza decirlo”, confesó.“Lo hice tal vez durante una semana, esperando que algún “negro” saliera de un bar y me provocara para poder matarlo”, afortunadamente esto no sucedió y Liam recobró la razón.