Buscaban el ‘sueño norteño’ y los explotan

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Más de 170 trabajadores que salieron de sus comunidades en estados del centro y sureste, para probar suerte e ir detrás del sueño en el norte del país, aseguraron ser víctimas de explotación laboral por parte de la empresa Rocsa SA de CV, que desde hace tres meses les incumplió en los pagos por las obras que realizan en la construcción del hotel Hyatt Place, en el complejo comercial Paseo Villalta, al norte de Saltillo.







“Ya no tienen ni para comer”, aseguró uno de los contratistas, Ambrosio López, tras indicar que desde julio la constructora Rocsa SA de CV no paga a sus trabajadores el salario completo y les adeuda en total 3 millones de pesos.



Son por lo menos 170 trabajadores afectados que viajaron a Saltillo desde Tlaxcala, Puebla y Veracruz, para encontrar empleo y enviar dinero a su familia.



“La verdad ya no tienen ni para comer, ni para mandarles a sus familias y nosotros salimos a buscar la vida; ¿con qué le mandamos de comer a nuestra familia?”, explicó.



Desesperados, por algunos momentos cerraron los carriles laterales del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del bulevar Luis Donaldo Colosio, en un intento por exigirle a la constructora que les pague sus sueldos. Los manifestantes colocaron botes y blocks de concreto para evitar el paso de los automovilistas y hacer evidente su descontento.



“Nosotros venimos a parar aquí a ver si hacen caso los dueños del hotel, que le paguen a la empresa para que la empresa nos pueda pagar, porque la gente ya está muy desesperada por todo lo que se les debe”, aseguró.



Dijo que la constructora los contrató para trabajar en diversas obras, como la construcción del hotel Hyatt Place, en el centro comercial Paseo Villalta, y una escuela al norte de Saltillo.



Al notar la movilización de los trabajadores, las encargadas del hotel salieron a revisar qué sucedía y aseguraron que desconocen las solicitudes de los manifestantes.