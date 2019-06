Buscan 6 ciudadanos presidir la Comisión de Derechos Humanos

La comparecencia de interesados en presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, sirvió para exponer su opinión, u omitirla, sobre el tema del aborto, ante una pregunta de la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD).Durante la comparecencia ante legisladores, los aspirantes a ombudsman hicieron planteamientos sobre personas desaparecidas, abusos de autoridad, facultades y limitaciones de la CDHEC, tortura; además, propusieron acompañar a las víctimas de delitos, y consideraron que el respeto a derechos humanos no es acto de generosidad del Gobierno, sino el cumplimiento de tratados internacionales y de la misma Constitución.De igual manera, ir más allá de recomendaciones, al contrario, garantizar la aplicación de justicia.Juana Isabel Peña Garza, con más de 30 años trabajando con ONG’s, refirió que el aborto es un tema polémico dentro de la sociedad, refrendó su respeto a la libertad de las mujeres en general, en especial, hacia su libertad sexual y reproductiva.“Estoy segura que ninguna mujer se embaraza pensando que va a abortar en algún momento. Nunca dice ‘me voy a embarazar para interrumpir este embarazo’, por lo que nunca me atrevería a juzgar a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo de forma voluntaria, porque nadie más que ella conoce los motivos que la llevaron a tomar la decisión”.“Reconozco que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es quizá el más polémico dentro de nuestra sociedad, existen innumerables argumentos a favor y en contra, todos ellos completamente válidos y respetables desde el punto de vista de quien los emite”. Sin embargo, dijo, hay una situación real que lo supera y que va más allá de nuestras opiniones personales, y es un hecho innegable.“Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la penalización de la interrupción del embarazo no reduce el número de mujeres que buscan procedimientos clandestinos e inseguros”.“Dicho de otra manera, la mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo, lo hará independientemente de la legislación que exista”, dijo al responder a una pregunta de la legisladora, quien presentó al Congreso del Estado la iniciativa para despenalizar el aborto en Coahuila antes de las 12 semanas de embarazo.