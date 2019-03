Localizan a Arely; estuvo desaparecida por 12 horas

Tras 12 horas de búsqueda, la familia de Arely Nohemí, la chica de 15 años que desapareció la tarde de ayer, reportó que fue encontrada en buen estado de salud.La madre de la menor informó a Zócalo que la joven estudiante del CETIs 48 se encuentra en su casa, pero no detalló las razones por las que estuvo incomunicada y no localizable.En las redes sociales, mismas donde comenzó la campaña de búsqueda, también informaron su localización.Las autoridades habían solicitado a la familia que esperara más horas para emitir la alerta de desaparición, misma que no fue necesaria porque la chica apareció.