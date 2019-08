Buscan a jovencita por redes sociales

Nueva Rosita, Coah.- La desaparición de una joven originaria de Múzquiz, ha ocasionado que sus familiares recurran a las redes sociales para que las personas puedan ayudar a localizarla.



De acuerdo a la información que circuló en diversos grupos de redes sociales del municipio de Múzquiz, la joven que están buscando, es Yéssica Azeneth Chávez Zamudio, la cual salió de su casa y no regresó desde el pasado Sábado.



En la publicación que circuló en el grupo Denuncia Ciudadana M. MÚZQUIZ, COAHUILA, MX. SIN CENSURA. Hecha por Ramona Martínez, es: “ Pido de su cooperación para encontrar a mi nieta que desde ayer que salió de su casa y no ha regresado su nombre es yéssica Azeneth Chávez Zamudio si la han visto favor de comunicarse al tel: 864 106 4020. Gracias, se les agradecería, favor de compartir la foto”.



De acuerdo a comentarios realizados en la publicación que circuló esta joven salió en compañía de otra amiga, y la cual aún no se sabe su paradero por lo que solicitan de la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.