Buscan a menor presuntamente arrastrado en arroyo Topo Chico

Arroyo Topo Chico, en San Nicolás. pic.twitter.com/wtPHoku3NZ — Adín Castillo (@adin2923) July 25, 2020

Elementos de Protección Civil de Monterrey y del estado acudieron al arroyo Topo Chico ante el reporte de un menor que cayó y fue arrastrado por la corriente.De acuerdo a las autoridades,y fue arrastrado por la corriente, generada por las precipitaciones del huracán Hanna.y usando cuerdas, bajaron al Arroyo para buscar al menor., pero hasta el momento, el menor, quien no portaba playera y es de tez morena, no ha sido localizado., que si el menor hubiera sido arrastrada por la misma, en máximo 15 minutos hubiera llegado al punto en donde se encontraban, lo que no ocurrió.Por ello,Por medio de redes socialesEn las publicaciones, los familiares señalan que el niño, quien tiene 11 años, vestía un short azul con beige al momento de su desaparición, mide 1.55 metros y tiene un lugar grande en su espalda.De acuerdo a la publicación,Desde las 15:00 horas, elementos de Protección civil de Monterrey y del estado acudieron al Arroyo Topo Chico ante el reporte de un menor que cayó y fue arrastrado por la corriente.