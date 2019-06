Buscan a pirómano.

La fiscalía general de justicia no descarta que los cuatro atracos cometidos por un sujeto que utiliza gasolina para amenazar a los depndientes de negocios sea el mismo.Esto después de que en el mes de abril el sujeto llegó a una casa de cambio ubicada en la calle Abasolo y amenazó con quemar el lugr si no le daban el dinero y logró un botín de 10 mil pesos.El pasado domingo 28 de julio también llego a la farmacia similares y con una botella de gasolina amenazó al dependiente para llevarse 5 mil pesos que había en el lugar al momento de los hechos.Misma forma de actuar fue en el Oxxo ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas y Santo Tomás, donde se llevo 800 pesos en efectivo tras amagar a la dependienta con quemar el lugar si no le daba el dinero.Por la noche de ese mismo jueves la farmacia Purex ubicada en el bulevar Eliseo mendoza berrueto también fue víctima de un robo parecido.La similitud entre esos tres últimos atracos por la cercania del lugar hacen pensar a las autoridades que se trata de la misma persona.Es alguien que vive en el sector poniente de la ciudad, aunque de la zona centro es algo muy lejano. En los videos se puede apreciar las características del sujeto que cometió los hurtos a mano armada.Se está investigando para dar con el paradero de la persona responsable que viene amenazando con quemar los negocios.