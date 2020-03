Buscan a violador serial en alcaldía Miguel Hidalgo; ha atacado a 8 mujeres

Escuchar Nota

“No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”.



En los últimos meses el sujeto ha agredido sexualmente a cuando menos ocho mujeres en esta zona de la CDMX.De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, el hombre busca a sus víctimas en la noche, en lugares cercanos a parques públicos. El perfil de las mujeres que ataca suelen ser aquellas que van saliendo de trabajar.El violador serial amaga con una navaja a sus víctimas y luego las lleva a un parque para agredirlas sexualmente. No suele robarles sus pertenencias. Se sabe que ataca al menos una vez cada 15 días.Los agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía para Delitos Sexuales (FDS) le siguen la pista al menos desde diciembre pasado.El caso más reciente es del 28 de febrero, en la colonia Molino del Rey, cuando el sujeto atacó sexualmente a una mujer de 55 años que iba saliendo de su trabajo.Sucedió alrededor de las 21:30 horas cuando ella salía de una oficina ubicada en Montes Urales, en Lomas de Chapultepec, y el violador la amagó cuando caminaba sobre Paseo de la Reforma.La mujer le dio su cartera y celular, pero él le aseguró que no quería nada de eso, y luego la llevó a un parque donde la atacó sexualmente:Así amenazó el agresor a su víctima quien sin embargo, sí acudió a denunciar el hecho.La Fiscalía recibió una denuncia similar de una joven de 21 años, quien salía de trabajar y caminaba por Polanco.De pronto, un hombre se le acercó y le puso una navaja en la espalda, luego la llevó a una zona en donde había algunas bancas y ahí la agredió sexualmente. No le robó pertenencias materiales.Este lunes 9 de marzo, la SSC detuvo a un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer cerca del Bosque de Chapultepec, en la Miguel Hidalgo.Se trata de un subdirector de la Policía Bancaria Industrial, de 36 años e identificado como Obed “N”.La denuncia detalla que la mujer caminaba por la calle Moliere, a la altura de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, ahí la amagó con una navaja y la llevó al interior del bosque. Abusó sexualmente de ella.La joven, que logró huir, pidió ayuda a la policía que patrullaba la zona. Los policías detuvieron al agresor, y por su modus operandi, las autoridades indagan si es el violador serial que buscan desde hace meses.