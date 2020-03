Buscan a Ximena; temen un suicidio de la saltillense

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ximena Abigail Jiménez Castillo, de 17 años, salió de su casa el pasado miércoles, dejando una carta a sus padres, en la que les pidió que no la buscaran y que sería mejor que no la encuentren a que la encuentren muerta, por lo que su familia la busca con desesperación, pues ha intentado tres veces quitarse la vida, ya que padece depresión severa.



La menor ha estado en tratamiento siquiátrico y al huir no llevó consigo sus medicamentos.



“El miércoles que volví ya no estaba la niña. Dejó una nota nada más en dónde decía que se iba de la casa que, que no la buscara”, dijo la madre de Ximena, Gloria Castillo Ávila.



La Fiscalía General del Estado ya busca a la menor, sin embargo, no se ha dado aún con su paradero, mientras que sus padres sospechan que esté siendo influenciada por un sujeto mayor que ella, quien publicó en redes sociales que la muchacha estaba con él.



“Mi hija salió con maleta, se me hace raro, verdad; entonces, probablemente ella no éste aquí, yo estaba hablando con esta persona ayer, porque se burlaba de una publicación que hizo mi hijo buscándola, y yo le dije que ya deje de estar jugando con el dolor que tiene mi esposa, que ya nos diga si realmente sabe dónde está y sino que ya deje de estar jugando”, explicó su padre, Ricardo Santos Jiménez.