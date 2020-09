Buscan albergue para menor que intentó matar a su mamá y a su hermana en CDMX

Escuchar Nota

LE BUSCAN ALBERGUE al MENOR q INTENTÓ MATAR a su MAMÁ

La @FiscaliaCDMX busca un lugar dónde colocar a Axel.

Hace 2 semanas su mamá lo entregó a la @PDI_FGJCDMX para evitar q la matara a ella o a su hermana.

YA NO VOLVIÓ!

Él tiene 14 años.



El caso> https://t.co/esgjGCWbHg pic.twitter.com/pfwAq6DmRj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 10, 2020

“¡Te voy a matar y no voy a descansar hasta conseguirlo!”, le gritó, según se detalla en la denuncia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca un albergue dónde enviar a Axel, el menor de 14 años, que fue entregado por su mamá a las autoridades , ante el temor de que cumpliera sus amenazas de matarla a ella o a su otra hija.El adolescente de Coyoacán fue entregado por su madre a la Fiscalía, luego queAutoridades de la dependencia revelaron que este viernes,Ahí lo dejó su madre la noche del pasado 28 de agosto luego de que se le fue con las manos al cuello, y la persiguió por la casa y la calle mientras le gritabaLa mujer ya no regresó por él.Los informantes explicaron que,pues no hay un delito en específico del que se le pueda acusar.Cuando su madre lo entregóPor este motivo, explicaron,Mientras lo encuentran, permanecerá en la agencia 57 del menor.El caso de Axel está registrado en el expediente CI-FJPA/AEJPA/UI-3 C/D/00176/08-2020 -2020 D, de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, el cual se abrió por el delito de violencia familiar.Ante las autoridades, su mamá aseguró que no sabe bien a bien qué ha pasado con su hijo. Pero reveló quePrimero, las agresiones fueron en contra de hermana a la que quiso estrangular. Pero después fue sobre su mamá.La noche del 28 de agosto, ella y Axel estaba solos en casa,Pero dos días después, alrededor de las 14:30 horas,La mujer intentó escapar. Corrió por toda la casa mientras su hijo la perseguía. Su desesperación fue tal que salió al a calle. Pero Axel no se detuvo y fue por ella.La mujer se apresuró para que su hijo no la alcanzara, y él no se detenía. Así siguieron su camino hasta que ella pidió ayuda de agentes de la Policía de Investigación.Les contó lo que sucedía y les pidió que lo arrestaran. Así lo hicieron. Los elementos lo presentaron en la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, en la colonia Doctores. Para poder controlarlo, Axel tuvo que ser encerrado en las galeras de la Fiscalía.