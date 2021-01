Buscan alternativas para sobrellevar cierre de gimnasios

Escuchar Nota

Con la pandemia no sólo los gimnasios tuvieron perdidas económicas, pues los más afectados fueron los instructores, quienes tuvieron que buscar una forma de sobrevivir.Estefany Sánchez, instructora de Body Combat y Body Pomp compartió con Grupo Imagen cómo ha logrado sobreponerse a los obstáculos que representa la pandemia luego de que tuvo que dejar de laborar en el gimnasio.La instructora recordó que para el mes de octubre los convenios había vencido y tenía la opción de ser liquidada o renunciar.Actualmente, Stafefany da clases en línea y cobra entre 40 y 50 pesos, “me adapto, me es difícil porque estar sola en casa y saber si la otra gente te está viendo, o está comiendo o está viendo las clases. Lo que me ha funcionado es la plataforma donde nos vemos, porque siento que se acerca más a la realidad”.Efraín Toral Chávez también compartió su experiencia. Antes de dar clases en línea se dedicaba a instrucción de clases grupales.Terminaron por esto de la pandemia, pues empezamos a hacer clases en línea, abrir plataformas con zoom, con Facebook, en Instagram, poder abrirlas para empezar a dar a los alumnos que ya teníamos. Yo me alié con un amigo porque era la manera de abarcar más gente, más personas y también motivar a la gente a empezar a hacer ejercicio”, compartió Efraín, quien también es community manager.Agregó que por la situación económica general no se podía cobrar mucho, pero aún así representaba un ingreso extra.Aseguró que ha entrenado en parques con personas a quienes les da unas rutinas y en todo momento portan cubrebocas.Entre las oportunidades que ha tenido para sobrellevar la pandemia, Efraín compartió que fue invitado a participar en un video con rutinas hit que se subió a la plataforma Youtube.El ejercicio es salud, al final el ejercitarse es salud y las mismas autoridades dicen que debes de tener una vida saludable, una vida buena par también tener un sistema inmunológico fuerte”, compartió.Con información de Excélsior